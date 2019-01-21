Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Buraspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. maçın ilk yarısında öne geçen sarı-lacivertliler, son dakikada gelen gole engel olamadı ve beraberliğe razı oldu.

8. dakikada sol kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Soldado'nun vuruşu sonrası Umut Meraş kale çizgisi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Dirar'ın ortasında kaleye yönelen topu Muhammed Şengezer kornere çeldi.

Fenerbahçe aradığı golü 20. dakikada buldu. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Soldado, nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu sezon ilk golüne imza atan İspanyol, kupada da 1 gol atmıştı. Golden sonra Bursaspor Aytaç ile çok net bir fırsatı kullanamadı ve ilk devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, topa sahip olarak rakibini baskı altına almaya çalıştı. Pozisyonlar da buldu ama gole ulaşamadı. Fenerbahçe de Ayew ile bir kez gole yaklaştı.

Bursaspor aradığı golü 89. dakikada buldu. Lima'nın ortasında Aytaç skoru dengeleyen gole imza attı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Fenerbahçe haftayı 18, Bursaspor ise 22 puanla tamamladı.