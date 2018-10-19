Fenerbahçe'nin forma sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, forma göğüs reklamında AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018-19 sezonu için 35 milyon 500 bin TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır"