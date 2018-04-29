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BBC Türkçe

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt Feyenoord'la şampiyon olup futbolu bıraktı

Hollanda Milli Futbol takımında 104 kez forma giyen Kuyt, geçen pazar günü Herakles' e attığı üç golle, Feyenoord'u şampiyonluğa taşıdı.

29 Nisan 2018 20:30

Hollanda Milli Futbol takımında 104 kez forma giyen Kuyt, geçen pazar günü Herakles Almelo takımına attığı üç golle, Feyenoord'u şampiyonluğa taşımıştı.

Fenerbahçe'den, futbolu son bir kez şampiyonluk yaşayarak Feyenoord'da bırakmak için ayrılan ünlü oyuncu, Rotterdam ekibinde etkili bir performans sergiledi.

Feyenoord'a şampiyonluk için geldiğini söylediğinde yakın arkadaşlarının bile kendisine güldüğünü belirten Kuyt, takımının 18 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldırmasında büyük pay sahibi oldu.

36 yaşındaki futbolcu, Çarşamba günü profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Kuyt, "Benim için çok zor bir seçimdi. Ama şu an doğru zaman. Bütün kariyerim boyunca kararlarımı duyguya dayanırdım. Bu da öyle" dedi.

Dirk Kuyt bu kararını ilk olarak Feyenoord yönetimi ile paylaştı. Rotterdam ekibinde iki harika yıl geçirdiğini belirterek, şampiyonluk ile bütün rüyalarının gerçekleştiğini söyledi.

Kuyt, Feyenoord teknik yonetiminde görev alabilmek için teknik direktörlük görevine başlayacak.

2015'de Fenerbahçe'den Feyenoord'a geri dönen Kuyt, geçen yıl Hollanda Fedarasyon Kupası'nı kazandı.

Kariyerinde ilk kez 2014 yılında Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Kuyt, geçen Pazar günü, Feyenoord'da ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Profesyonel futbol yaşamına 18 yaşında Utrecht takımında başlayan Kuyt, 2003 yılında Feyenoord'a transfer oldu.

Hollanda Milli Takımı ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında mücadele eden ünlü oyuncu, Portakalların Dünya Kupası'nı finalde İspanya'ya kaybetmesinin ardından milli formaya veda etti.

Kuyt, İngiliz ekibi Liverpool forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

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