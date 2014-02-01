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Spor

Fenerbahçe'nin eski hocası Aragones hayatını kaybetti

İspanya'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Luis Aragones, başkent Madrid'de bir hastanede hayata gözlerini yumdu

01 Şubat 2014 12:39

İspanya mili takımını Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra 2008'de Fenerbahçe'ye teknik direktör olan İspanyol Luis Aragones 75 yaşında hayatını kaybetti.

Aragones'in bu sabah yaşamını yitirdiğini hastanenin doktoru Pedro Guillen de doğruladı.

Luis Aragones'in geçtiğimiz Aralık ayında teknik direktörlük mesleğini bıraktığını duyurmuştu.

2008 yılında İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Luis Aragones, 2008-09 yılında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini yapmıştı.

O yıl Fenerbahçe ligi 4. sırada tamamlamış, Aragones ile sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

EURO 2008'in ardından bir sezon Fenerbahçe'yi de çalıştıran Luıs Aragones, İspanya'da Atletico Madrid, Barcelona, Real Betis, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo ve Real Mallorca gibi takımların da başında görev yapmıştı.

Aragones, futbolcu olarak Real Madrid ve Atletico Madrid formalarını uzun yıllar terletmişti.

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