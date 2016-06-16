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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Aygün kızının cenazesinde yıkıldı

14 yaşındaki kızı Yaren Taşkıran'ı kaybeden Aygün Taşkıran cenaze töreninde büyük acı yaşadı

16 Haziran 2016 20:23

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden, aralarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Aygün Taşkıran'ın kızı Yaren Taşkıran'ın da bulunduğu iki çocuk gözyaşları içinde toprağa verildi. 

İzmir'in Bergama ilçesinde dün meydana gelen kazada Yusuf Taşkıran yönetimindeki hafif ticari kamyonet, yol yapım çalışması levhasına çarptı. Kazada hayatını kaybeden Yaren Taşkıran (14) ile Batın Kokulu (15) için bugün Manisa'da cenaze töreni düzenlendi.

Malta Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, spor camiası ve akrabaları katıldı. 

 

Anneler kahroldu

 

Cenazede kaza yapan aracı kullanan, Yaren Taşkıran'ın dedesi Yusuf Taşkıran'ın kolundaki yaralar dikkat çekti. Kazada hayatını kaybeden iki çocuğun anneleri Yeşim Taşkıran ve Nurdan Kokulu yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kazada kızı Yaren Taşkıran'ı kaybeden Fenerbahçeli Eski Futbolcu Aygün Taşkıran ise taziyeleri kabul ettikten sonra kızının tabutunun yanı başına oturdu. Aygün Taşkıran'ın oldukça bitkin olduğu gözlendi.

Yaren Taşkıran (14) ile Batın Kokulu (15) Manisa Malta Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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