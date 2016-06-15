Fenerbahçeli Aygün Taşkıran kızı Yaren'i kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde, çalışma olan yolda uyarı levhasına çarpıp kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, 2 çocuk öldü, 1’i çocuk, 6 kişi de yaralandı. Kazada ölen 15 yaşındaki Yaren Taşkıran’ın olduğu öğrenildi.

Yusuf Taşkıran yönetimindeki ticari araç, İzmir- Çanakkale karayolunun 100’üncü kilometresindeki Zeytindağ Kavşağı’na geldiğinde, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yoldaki uyarı levhasına çarpıp, direksiyon kontrolünü yitirdi.



Savrulan araç takla attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Yusuf Taşkıran, eşi 62 yaşındaki Fatime Taşkıran, torunu 5 yaşındaki Eslem Taşkıran, 17 yaşındaki Yazel Taşkıran, Yaren Taşkıran, Batın Kokulu, gelinleri 36 yaşındaki Nurdan Taşkıran ve 39 yaşındaki Yeşim Taşkıran yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre; yaralılardan Nurdan, Yeşim, Yaren ve Fatime Taşkıran, Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi’ne, Yazel, Yusuf, Eslem Taşkıran ile Batın Kokulu ise Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Batın Kokulu, sevk edildiği İzmir’deki Ege Üniversitesi Hastanesi’nde, Yaren Taşkıran ise getirildiği Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi’nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

Kazada ölen Yaren Taşkıran’ın, Manisa Maltapor’un Teknik Direktörü, Fenerbahçeli eski futbolcu Aygün Taşkıran’ın kızı, Batın Kokulu’nun ise Maltaspor Kulubü Başkanı Bayram Kokulu’nun kızı olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 1’i çocuk 6 kişinin tedavileri sürerken, acı haberi alarak yakınlarıyla hastaneye gelen Aygün Taşkıran, kızının hastane morgunda teşhis ettiği cenazesini alarak toprağa vermek üzere Manisa’ya götürdü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.