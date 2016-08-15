Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Atkinson öldürüldü

1995-1997 yılları arasında Fenerbahçe forması da giymiş olan 48 yaşındaki eski İngiliz futbolcu Dalian Atkinson, polisin evinde şok tabancası ile açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İngiliz polisi günün ilk saatlerinde alınan bir ihbar üzerine Atkinson'un Shropshire'daki evine gitti.

Emniyetten yapılan açıklamada, Atkinson'un şok tabancasıyla vurulmasının ardından müdahalelerin yapıldığı, ancak eski futbolcunun 90 dakika sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Dalian Atkinson'u hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans servisinin sözcüsüyse, yolda durumu kötüye giden eski futbolcunun kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Polisin, ne yönde bir ihbar üzerine Atkinson'un evine gittiği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı

Kulüpten yapılan yazılı açıklama da şöyle:

"Fenerbahçemizde de bir dönem forma giyen İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın, İngiltere'de polisle girdiği bir münakaşa neticesinde, elektrikli şok aletiyle yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

"Fenerbahçe forması giydiği yıllarda (1995-1996 Sezonu) bir lig maçında Galatasaray'a 3 gol birden atmasıyla hafızalarımıza kazınan Dalian Atkinson'a Tanrıdan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sky News televizyon kanalına konuşan Atkinson'un komşularından birisi "Onu çocukluğundan beri tanırdım. Herkesle iyi geçinirdi. Başının derde girdiğini hiç görmedim" dedi.

İngiltere'de polis, "Ölümcül olmayan silah' olarak sınıflandırılan şok tabancaları taşıyor.

Atkinson'un ölümünün bağımsız bir komite tarafından inceleneceği belirtiliyor.