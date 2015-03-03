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Spor

Fenerbahçe'nin erteleme talebine TFF'den ret

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ertelenmesine ilişkin öneriyi reddetti

03 Mart 2015 00:15

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Mersin İdmanyurdu ile çarşamba günü oynayacağı maçın tarihinin değiştirilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.

Fanatik.com.tr'nin haberine göre, pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbiyi göz önünde bulundurarak, Mersin maçını Galatasaray-Manisaspor karşılaşmasıyla aynı gün ve aynı saatte oynamak için başvuru yapan sarı-lacivertliler olumsuz yanıt aldı.

TFF'den gelen haber sonrası Fenerbahçe kafilesi daha önce yapılan seyahat programına uygulayarak yarın saat 16.00'da Mersin'e hareket etme kararı aldı.

Bilindiği üzere Galatasaray yarın Manisaspor Türk Telekom Arena'da Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe ise ezeli rakibinden bir gün sonra yeşil çimlere ayak basacak. İsmail Kartal ve ekibi, çarşamba akşamı Mersin deplasmanındaki kupa sınavında ter dökecek. Bu nedenle Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'dan 1 gün daha az dinlenmiş olarak derbiye çıkacak. 

 

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