Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri yarın satışta

8 Mart'taki maçın bilet fiyatları 70 ile 315 lira arasında değişiyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Mart Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri yarın saat 14.00'ten itibaren 70 ile 315 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Biletler, yarın sadece sarı-lacivertli kulübün divan, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacak.

Biletlerin, 4 Mart Çarşamba günü premium kart, Fenerbahçe Kart sahipleri ile Fenercell abonelerine, 5 Mart Perşembe günü ise genel satışa çıkarılacağı kaydedildi.

Kulüplerin arasında yapılan anlaşma gereği konuk Galatasaray'ın taraftarlarının statta izleyemeyeceği maç için sadece sarı-lacivertli taraftarlara satılacak biletlerin kategorilerine göre fiyatları şöyle:

Migros tribünü: 70 lira

Fenerium üst H-I Blok: 132 lira

Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G Blok: 154 lira

Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I Blok: 205 lira

Fenerium alt-Maraton alt C-G Blok: 255 lira

Fenerium alt-Maraton alt D-F Blok: 305 lira

Fenerium alt-Maraton alt E Blok: 315 lira

Okul açık tribün: 70 lira (Sadece divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyelere)