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Yaşam

Fenerbahçe'nin efsanesi yaşamını yitirdi

Halit Deringör, hayatı boyunca sadece sarı lacivertli formayı giymişti

14 Mart 2018 14:46

Milli takım ve Fenerbahçe’nin efsane ismi 95 yaşındaki Halit Deringör öldü.

İstanbul'da, 1922’de doğan Deringör, futbola 10 yaşında başladı. Yıl 1938’de Fenerbahçe Genç Takımı’na geldi. 1941’de A Takım formasını giydi. Toplam 11 sene Fenerbahçe A Takım formasını terletti ve1952 yılında futbola veda etti. Oynadığı 330 resmi maçta 107 gol kaydetti.

Spor yazarlığı yapıyordu

Deringör, futbolu bıraktıktan sonra Bursa Acar İdman Takımı’nda 9 yıl antrenörlük yaptı. 5 kez millî oldu. Efsane futbolcu son olarak Aydınlık Gazetesi’nde spor yazarlığı yapmaktaydı.

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