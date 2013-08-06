Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Selçuk Yula yaşamını yitirdi!

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Selçuk Yula (54) yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın önemli oyuncularından Selçuk Yula 54 yaşında öldü.

Evinde rahatsızlanan Yula'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.

50 dakika kurtarmaya çalıştılar

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sabah 06.30'da solunum sıkıntısıyla acil servise getirilen Sayın Yula, tüm yeniden canlandırma işlemlerine yanıt vermemiş ve saat 07.20'de hayatını kaybetmiştir" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin ve Milli Takımın eski futbolcularından Selçuk Yula’yı kaybettik. Kalp krizi sonucu bugün sabah saatlerinde aramızdan ayrılan Selçuk Yula 54 yaşındaydı. Merhuma Allah’tan rahmet, Ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası’na başsağlığı dileriz" denildi.

Futbolculuk kariyerine Şekerspor'da başlayan Yula, 1979'da transfer olduğu Fenerbahçe'de golcülüğü ve penaltı atışları ile tanındı. Fenerbahçe'de iki sezon üst üste gol krallığı yaşadı. Fenerbahçe formasıyla 134 gol attı.

Daha sonra F. Almanya Bundesliga takımlarından Blau Weiss Berlin takımına transfer olan Selçuk Yula burada, bir sezon oynadı ve Sarıyer'e transfer oldu.

Yula, Galatasaray'da da 1 sezon oynadıktan sonra futbola veda etti. 14 kez oynadığı Millî Takım'da 3 kez kaptanlık yaptı.

Jübilesini, aktif sporculuk yaşamına ara verdikten bir süre sonra Erzurumspor ile yapılan özel bir maçta Fenerbahçe forması ile yaptı.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Yula, Fotomaç gazetesi ile Fenerbahçe TV'de spor yorumculuğu yapıyordu.

Galatasaray'dan başsağlığı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir dönem Galatasaray formasını giymiş eski milli futbolcularımızdan Selçuk Yula’nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve başta yıllarca formasını taşıdığı Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.