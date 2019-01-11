Fenerbahçe'nin devre arası kampı AZ Alkmaar maçıyla tamamlanıyor

- Ersun Yanal\'ın önceliği takım olma duygusu

- Bilimsel çalışmalar yapılıyor

- Slimani ve Benzia\'ya özel ilgi

- Volkan Demirel motive ediyor

- Takım güç depoluyor

- Kilit isim Mehmet Ekici

- Savunmanın patronu Skrtel

- Kanatlardan golcülere destek

- AZ Alkmaar maçında 2 farklı kadro

- Comolli transfer arayışında

Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısında tarihinin en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya\'nın Belek beldesinde devam ediyor. Genel olarak basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla tek tek ilgileniyor.

ÖNCELİK; TAKIM OLMA DUYGUSU

Ersun Yanal\'ın ikinci yarı öncesinde önem verdiği konulardan birisi takım olma... Tecrübeli antrenör gelmeden öncede sarı-lacivertli futbolcular arasında sorun olmasa da, Ersun hocanın gelmesiyle birlikte takımdaki hava bir anda değişti. Sarı-Lacivertli futbolcular antrenmanlardaki keyifli görüntüleriyle dikkat çekerken, ikinci yarı öncesinde takıma büyük moral geldi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ersun Yanal, antrenmanların yapılmasında bilimsel yollara da başvurdu. Her oyuncuda takip sistemi bulunurken, sahanın 4 bir yanında konulan cihazlarla, her futbolcunun verileri kayıt altına alınıyor. Bunun yanı sıra Drone ile yapılan çekimlerle de veri çalışmalarına destekte bulunuluyor.

SLİMANİ VE BENZİA\'YA ÖZEL İLGİ

Devre arası kampında Ersun Yanal\'ın Slimani ve Benzia ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Slimani\'ye destek olan Yanal, salonda yapılan antrenmanlarda da tecrübeli futbolcuyla birebir ilgileniyor. Ersun Yanal\'ın yakından ilgilendiği diğer isim ise Benzia. Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında Cezayirli futbolcudan büyük katkı bekliyor.

VOLKAN MOTİVE EDİYOR

Yönetimden özür diledikten sonra affedilerek takımın Antalya kampına dahil edilen Volkan Demirel, idman çalışmalarının yanı sıra takım arkadaşlarını da ligin ikinci yarısı için motive ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal da basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Volkan Demirel\'in sarı-lacivertli kulüp için önemli olduğunu ifade etti. Tecrübeli kaleciden kaptanlığın alınması gibi bir durumun olmadığı, unvanının alınmasıyla oyuncunun kaptanlığının alınamayacağına dikkat çekmişti.

TAKIM GÜÇ DEPOLUYOR

Sarı-lacivertli ekip Antalya kampının büyük bölümünde güç antrenmanları gerçekleştirdi. Özellikle basına kapalı olarak salonda yapılan antrenmanlarda güç depolayan futbolcular, sahada da kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

KİLİT İSİM MEHMET EKİCİ

Ersun Yanal\'ın Fenerbahçe\'sinde kilit isimlerden birisi de Mehmet Ekici olacak. Tecrübeli teknik adam takımın başına geçmesinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla Mehmet Ekici\'yi ilk 11\'e dahil etmişti. Giresun ile deplasmanda oynanan kupa mücadelesine de ilk 11\'de başlayan Ekici, attığı 2 golle Ersun hocanın güvenini boşa çıkartmamıştı. 10 numaranın yanı sıra 8 numara da oynayabilen Ekici, ceza sahasının dışından şutlar ve duran toplardaki tehdidi sebebiyle takımın vazgeçilmezleri arasında yerini alabilir.

SAVUNMANIN PATRONU SKRTEL

Savunmaya yapılan Sadık Çiftpınar transferiyle sayısal olarak bu mevkide alternatif yaratan Fenerbahçe\'de ikinci yarıda savunmanın bir numaralı ismi yine Skrtel olacak. Savunmadan pasla kurulacak oyunlarda ilk istasyon Slovak futbolcu olacak. Pas oranı yüksek olan ve savunmadan topla yaptığı çıkışlarla da dikkat eken Skrtel, ikinci yarıda stoperdeki ilk tercih olacak. Skertel\'in partneri ise performanslarına göre Sadık ve Neustadter\'den birisi olabilir.

KANATLARDAN GOLCÜLERE DESTEK

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 16 gol atarak 0.94\'lük bir oran yakalayan sarı-lacivertli ekipte ikinci yarıda kanat oyuncuları da skora direkt katkı yapacak. Yanal, forvet oyuncularının yarattığı pozisyonlarda kanat oyuncularının ceza sahası içerisine girerek golü kovalamalarını istiyor. Tecrübeli teknik direktör, şampiyon olduğu dönemde kanatta forma giyen Dirk Kuyt ve Sow gibi isimlerden ciddi bir gol katkısı almayı başarmıştı.

AZ ALKMAAR MAÇINDA 2 FARKLI KADRO

Sarı-lacivertlilerde Antalya kampı bugün oynanacak AZ Alkmaar maçıyla sona erecek. 9 günlük kampın son gününde oynanacak hazırlık maçında Ersun Yanal, iki devrede iki farklı 11 deneyecek. İdeale yakın bir 11 ile mücadeleye başlayacak olan Fenerbahçe\'de maç eksiği olan Volkan Demirel ve yeni transfer Sadık\'ın ise ikinci devrede görev alması bekleniyor.

COMOLLİ TRANSFER ARAYIŞINDA

Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli, 3 Ocak\'ta başlayan Antalya kampına 9 Ocak\'ta katılmıştı. İstanbul\'da transfer görüşmelerini sürdüren Comolli\'nin Antalya kampındaki ilk antrenmanda sahaya çıktıktan sonra uzun süre telefon görüşmesi yapması dikkat çekmişti.