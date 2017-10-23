Fenerbahçe'nin derbi performansı zirve için yetmiyor

Fenerbahçe\'nin derbi performansı yetmiyor

Derbiler Sarı Lacivertlileri zirveye taşıyamıyor

Hakan TARHAN, İstanbul-DHA

Fenerbahçe yine derbi kaybetmedi.

Galatasaray derbisi öncesi kamuoyunun beklentisi Sarı Lacivertlilerin bu maçta sahadan mağlup ayrılacağı, zirveden ve şampiyonluk yarışından iyice kopması yönündeydi. Derbi karşılaşması başladığında Fenerbahçe rakibine hızlı oyun ve atak şansı tanımazken, zaman zaman rakip kalede gol aradı. Türk Telekom Stadı\'nın baskılı ortamına rağmen derbileri kontrollü oynama geleneğini sürdüren Fenerbahçe, Janssen\'in attığı golü hakem Cüneyt Çakır geçerli saysa sahadan üç puanla ayrılma ihtimali yüksek olacaktı.

DERBİ KAYBETMESE DE ZİRVEDEN HALA UZAK...

Beşiktaş derbisinde alınan üç puan, Galatasaray deplasmanından kazanılan bir puan Fenerbahçe için başarılı bir grafik olarak gözükse de, Sarı Lacivertli takım hala zirveden çok uzak. Anadolu takımları karşısında kaybedilen beklenmedik puanlar derbi maçlarının performansını örtüyor. Derbi kaybetmeyen Fenerbahçe lider Galatasaray\'ın hala 8 puan gerisinde bulunuyor. Ligin ilk yarısında tüm derbileri oynayan Fenerbahçe en azından devra arasına puan tablosunda ilk üçte girmek istiyor. Bu hedef doğrultsunda özellikle iç sahada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe kalan sekiz maçın tamamını kazanmak istiyor. Geride kalan haftaların takımın kaderini çizeceğini futbolcularına anlatan teknik direktör Aykut Kocaman, bir an önce seri galibiyetler kazanmaları gerektiğinin altını çizdi. Bu hafta sahasında Kayserispor\'u ağırlayacak Fenerbahçe rakibinin iyi performansına rağmen sahadan mutlak galibiyet alma peşinde. Kayseri ekibinin zayıf deplasman karnesini değerlendirmek isteyen Fenerbahçe Galatasaray\'dan alınan bir puanı değerli kılacak 3 puanı sahasında kazanmak istiyor.