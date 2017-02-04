Fenerbahçe'nin derbi 11'i netleşiyor

Fenerbahçe'de, kupada pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi derbinin 11'i netleşmeye başladı.

Teknik direktör Dick Advocaat, Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow'u ilk 11'de düşünürken, iyileşen Ozan Tufan ile ilgili son kararını maç günü netleştirecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçının kadrosu netleşiyor. Teknik direktör Dick Advocaat bu maçta kaleyi yine kaptan Volkan Demirel'e emanet edecek. Savunma dörtlüsünde değişiklik yapmak istemeyen Hollandalı teknik adam; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşan kurguyu bozmayacak.



Advocaat; Mehmet Topal ve Josef de Souza'yı da ilk 11'de görevlendirecek. Jeremain Lens'in yeri de garanti durumda. Geriye kalan üç formada öne çıkan isimler ise Alper Potuk ve Afrika Uluslar Kupası'ndan hazır dönen Moussa Sow. Son forma ise Alper ve Sow'un oynayacağı pozisyona göre netleşecek.



Eğer Sow kanatta, Alper ortada oynarsa ileri uçta Fernandao favori. Ancak Alper kanatta, Sow ileri uçta düşünülürse, Ozan Tufan'a forma şansı doğabilir. Bu durumda teknik direktör Dick Advocaat; Fernandao veya Ozan Tufan'lı bir kadro arasında seçim yapmak durumunda kalacak.