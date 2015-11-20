Fenerbahçe'nin de UEFA gelirlerine el kondu

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından, kulübün UEFA gelirlerine el konulduğunu açıkladı.

UEFA, Finansal Fair-Play kapsamında gelir-gider tablolarında düzensizlik tespit ettiği Fenerbahçe ve Trabzonspor’u görüşmeye çağırmış, Trabzonspor'un gelirlerine geçici olarak el konulduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden bugün saat 16.10 itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı. Açıklama, şöyle:

"Basında bugün (20.11.2015) çıkan haberler çerçevesinde mevzuat uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Finansal Fair Play kurallarından Başa Baş (Break Even) kuralına uyumsuzluk nedeni ile Şirketimizle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilmiş olup, konuyla ilgili olarak 4 Aralık günü UEFA merkezinde bir görüşme yapılacaktır. Öte yandan, inceleme sonuçlanıncaya kadar bu aşamada UEFA gelirlerimiz geçici olarak dondurulmuştur."