T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin de UEFA gelirlerine el kondu

Trabzonspor'un da gelirlerine geçici olarak el konduğu açıklanmıştı

20 Kasım 2015 18:25

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Finansal Kontrol Kurulu tarafından, kulübün UEFA gelirlerine el konulduğunu açıkladı.

UEFA, Finansal Fair-Play kapsamında gelir-gider tablolarında düzensizlik tespit ettiği Fenerbahçe ve Trabzonspor’u görüşmeye çağırmış, Trabzonspor'un gelirlerine geçici olarak el konulduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden bugün saat 16.10 itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı. Açıklama, şöyle:

"Basında bugün (20.11.2015) çıkan haberler çerçevesinde mevzuat uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Finansal Fair Play kurallarından Başa Baş (Break Even) kuralına uyumsuzluk nedeni ile Şirketimizle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilmiş olup, konuyla ilgili olarak 4 Aralık günü UEFA merkezinde bir görüşme yapılacaktır. Öte yandan, inceleme sonuçlanıncaya kadar bu aşamada UEFA gelirlerimiz geçici olarak dondurulmuştur."

ETİKETLER

fenerbahçetrabzonsporuefagelirfutbol

İlgili Haberler

UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u çağırdı

Tranzonspor'un UEFA gelirlerine geçici olarak el kondu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24