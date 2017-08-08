Fenerbahçe'nin 'çilingiri' Valbuena

Hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yi evinde ağırlayan Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın frikik golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık karşılaşmalarında fiziki formu, tekniği ve yaratıcılığıyla dikkati çeken Fransız yıldız, Cagliari maçındaki performansıyla da taraftarların alkışını aldı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Elif Elmas'ın da sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdiği maçta taraftarlar geçen sezon kadro dışı kalan ancak Aykut Kocaman tarafından affedilen van Der Wiel'e tepki gösterdi.

Kanarya'nın adeta 'unutulan' futbolcularından biri olan Miroslav Stoch da sahada gösterdiği inanılmaz çaba ve pozitif oyunuyla stadyumdaki taraftarlardan alkışı aldı.