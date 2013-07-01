Fenerbahçe'nin ceza protestosunda bir kişi bıçaklanarak öldürüldü!

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2+1 yıllık Avrupa'ya men cezası nedeniyle dün protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

UEFA’nın kararını protesto etmek ve kulüplerine destek için Bağdat Caddesi'nde toplanan taraftarlar arasında yer alan Kadir Ökçesiz, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Yakası Genç Fenerbahçeliler Grubu, konuyla ilgili olarak Facebook sayfasında şu açıklamayı yayınladı:

“Bugün Bağdat Caddesi’nde gerçekleştiren organizasyon sırasında gerçekleşen talihsiz olay neticesinde İbrahim abimizin kayınbiraderi Kadir Ökçesiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aynı olayda yaralanan Cenk Eroğlu kardeşimiz şuan Kızıltoprak Florence Nightingale hastanesinde ameliyat sonrasında gözetim altında tutulmaktadır. Kadir kardeşimize Allah'tan rahmet, Cenk kardeşimize Allah'tan acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun.”