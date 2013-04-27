Fenerbahçe'nin borcu 137,2 milyon lira

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında okunan 1 Ocak-31 Mart 2013 tarihlerindeki denetleme kurulu raporuna göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin borcunun 137 milyon 262 bin 465 lira olduğu bildirildi.

155 milyon 460 bin 750 lira olan borçlar toplamından, kasa mevcudu 18 milyon 198 bin 285 liranın çıkarılması sonucunda kalan 137 milyon 262 bin 465 liranın ödenecek tüm borçlar toplamı olduğu belirtildi.

Kulübün bu dönemde, 39 milyon 578 bin 690 lira gelir elde ettiği, 54 milyon 795 bin 259 lira gider yaptığı kaydedildi.

Genel kuruldan yüzde 15 olarak alınan halka arz yetkisinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar yüzde 5,59’unun kullanıldığı, 1 Ocak-31 Mart 2013 arasında hisse satışı yapılmadığı, kalan satılabilir hisse tutarının ise 31 Mart 2013 itibarıyla 94 milyon 771 lira olduğu ifade edildi.

Stadın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi yerine yapılan okullar için harcamalar tutarının 1 milyon 593 bin 990 lira artarak, toplam 20 milyon 171 bin 118 liraya ulaştığı bildirildi.

Yöneticilere olan borçları kapsayan diğer çeşitli borçlar hesabındaki tutarın 17 milyon 763 bin 631 lira olup, bu tutarın yukarıdaki borçlara dahil olmadığı ifade edildi.

Bu arada, toplantının gündeminde yer alan yönetmeliklerle ilgili görüşmelerin bir sonraki yüksek divan kurulu toplantısına gündem maddesi olarak eklenmesine karar verilirken, yaz sezonu için havuz fiyatları da belirlendi, geçen sezonun fiyatlarında değişiklik yapılmadı.