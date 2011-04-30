-FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİNİ BÜKMEK ZOR İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u sahasında konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de yenilmiyor. Sarı-lacivertliler, ligde sahasında yaptığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 21 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik aldı. -21 MAÇTA 41 GOL ATTI- Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 21 lig maçında 41 gol attı, sadece 9 gol yedi. Fenerbahçe, sahasındaki son 21 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti. -KADIKÖY'DE 673 DAKİKADIR GOL YEMİYOR- Yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında 673 dakikadır gol yemiyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı son 7 lig maçında kalesinde gol görmedi. Ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında yaptığı ve 2-1 kazandığı maçın 47. dakikasında Emenike'nin attığı golden sonra kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, tam 673 dakika gol yemedi. -LİGDE 139 GÜNDÜR YENİLMİYOR- Fenerbahçe'nin ligde 139 gündür bileği bükülmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yenerek, rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu.