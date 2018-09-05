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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -  UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi

05 Eylül 2018 13:57

İSTANBUL,(DHA) - 

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA\'ya bildirdi. 
Sarı-lacivertli kulüpten UEFA\'ya gönderilen listede Berke, Kameni, Dirar, Mehmet Ekici, Ferdi, Soldado ve Tolga Ciğerci yer almadı. Fenerbahçe\'nin UEFA\'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: \"Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu\"
Defans: \"Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli\"
Orta Saha: \"Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas\"
Forvet: \"Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew\"

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