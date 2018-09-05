Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini UEFA\'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten UEFA\'ya gönderilen listede şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: \"Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu\"

Defans: \"Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli\"

Orta Saha: \"Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas\"

Forvet: \"Islam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew\"