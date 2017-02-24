T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor da Avrupa'ya veda etti

Osmanlıspor, sahasında oynadığı karşılaşmada Olympiakos'a 0-3 mağlup oldu

24 Şubat 2017 01:36

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’nda Osmanlıspor rövanş maçında Olympiakos ile karşılaştı. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi Osmanlıspor 3-0 kaybederek Avrupa’ya veda etti.

İlk maçtaki 0-0’lık skorun ardından takımlar rövanşın ilk yarısında da eşitliği bozamadı. Osmanlıspor birçok fırsatı kaçırdığı 45 dakika sonra ikinci yarıya kötü başladı.

47. dakikada Olympiakos kullandığı kornerde arka direğe seken topu tamamlayan Ansarifard, takımını öne geçirdi: 0-1.

Dakikalar 70’i gösterdiğinde umutlar iyice tükendi! Temsilcimiz, Olympiakos’un Tarik Elyounoussi ile bulduğı gole engel olamadı: 2-0. Androutsos kanattan getirdi. Bir çalımla içeri girdi. Ortasını da yaptı. Elyounossi boş kaleye kafayı vurdu ve golü attı.

Maça noktayı ise perdeyi açan Ansarifard oldu. İranlı forvet, Karcemarskas’tan seken topu kafayla tamamlayarak maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Osmanlıspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi’ne 2. ön elemeden katılmış, 3. ön eleme ve play-off turlarının ardından gruplara kalmıştı. Temsilcimiz Villarreal, Zürich ve Steaua Bükreş’in olduğu gruptan lider olarak çıkmıştı.

ETİKETLER

Olympiakosfenerbahçeavrupaosmanlıspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24