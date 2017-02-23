Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip Avrupa defterini kapattı.

Maçta gol perdesini 7’de konuk ekip açtı. Fenerbahçe’nin orta alanda kaybettiği topu Krasnodarlı oyuncular kaptı ve ceza sahasına doğru koşu yapan Smolov’a topu gönderdiler. Rus oyuncu topu şık bir biçimde kontrol etti ve Volkan’ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

41’de sarı lacivertli takım eşitliği yakaladı. Serbest vuruşta Lens’in ortasında Josef topa çok iyi yükselip kafasını vurdu; ama top iki direğe çarpıp tekrar altıpasın içine düştü. Skrtel son olarak topu tamamlayan isim oldu: 1- 1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve Avrupa defterini kapattı. Stada gelen taraftar, oynanan oyun ve skora tepki göstererek yönetimi istifaya davet etti. UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden Advocaat’ın öğrencileri, Spor Toto Süper Lig’de 37 puanla 4. sırada lider Beşiktaş’ın 10 puan gerisinde.