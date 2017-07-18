Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Şilili futbolcu yarın İstanbul'da

Fenerbahçe, son olarak Cagliari forması giyen Şilili milli futbolcu Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı. 2012-13 sezonunda Juventus'a 13 milyon Euro karşılığında transfer olan sağ bek, yarın sarı-lacivertlilerle görüşmek için İstanbul'a gelecek.

NTVSpor'un haberine göre, 29 yaşındaki Şilili futbolcu, yarın anlaşmaya vardığı Fenerbahçe ile transferi bitirmek için İstanbul'a gelecek. Şili Milli Takımı ile 90 maça çıkan sağ bekin, yarın 23.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Mauricio Isla, geçen sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 34 maça çıkarken, 1 gol ve 7 asist ile 8 gole direkt katkı sağladı. 29 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor.