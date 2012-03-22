Fenerbahçeliler'den Fatih Terim ve Hasan Şaş'a ilginç protesto

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, PFDK'nın verdiği seyircisiz oynama ceza nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların izlediği karşılaşmada Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilginç protestoları ile maça damga vurdu.

Bazı bayan taraftarlar, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan derbi maçta "elini kesip kanı alnına sürdüğü" iddia edilen Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor maçına kaşında bantla çıkan Galatasaray Teknik Direkörü Fatih Terim'i protesto etmek için kaşlarının üzerine yara bandı takarak tribüne geldiler.