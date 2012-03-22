Fener Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, sadece kadınlar ve çocukların izlediği karşılaşmada Samsunspor engelini Bienvenu, Alex ve Selçuk Şahin'in ilk yarıdaki golleriyle geçti ve çeyrek finale yükseldi.

18. dakikada Bienvenu'nün golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 21'de Alex ile farkı ikiye yükseltti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ise Alex'in asistinde Selçuk sahneye çıktı ve sarı lacivertli takım karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde Galatasaray'a karşı sahaya sürdüğü 11 kişilik kadrodan 7 futbolcunun yerine, yedek isimleri kupa mücadelesinin 11'ine dahil etti. Derbi maçta ilk 11'de yer alan kaleci Volkan Demirel, Stoch, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal ve Sow, Samsunspor karşısında yedekler arasında bulunurken, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül 18 kişilik kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine 11'e dahil edilen isimler ise kaleci Mert Günok, Orhan Şam, Bekir İrtegün, Dia, Selçuk Şahin, Caner Erkin ve Bienvenu oldu.

Teknik direktör Kocaman, as kadrosundan kaptan Alex'in yanı sıra Cristian, Yobo ve Ziegler'i kupa maçının 11'ine aldı.

Samsunspor cephesinde ise sol dizi iç yan bağlarında esneme ve ödem oluşan Gekas, sarı-lacivertli ekibe karşı Kadıköy'de forma giyemedi. Fenerbahçe'den ara transfer döneminde Samsunspor'a giden Uğur Boral, ilk kez Kadıköy'de eski takımına karşı takım kaptanı olarak sahada yer aldı.

Goller ilk yarıdan

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada gole yaklaştı. Alex'in ortasında, savunmanın arkasına sarkan Dia'nın ön direkte kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Bienvenu, Alex ve Selçuk Şahin ile pozisyonlar bulan ev sahibi takım, kaleci Ertuğrul'u geçemezken, Samsunspor 18. dakikada Adem ile etkili Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratsa da kaleci Mert topa iki hamlede sahip oldu.

Aynı dakika içerisinde Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Gelişen Fenerbahçe atağında, Orhan Şam'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hakan Arslan'a gelen topu kapan Dia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu altı pasta önünde bulan Bienvenu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Dakikalar 21'i gösterirken fark 2'ye yükseldi. Caner'in soldan ortasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Alex, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı direğin yanından filelere gönderdi.

22. dakikada üçüncü golüne yaklaşan Fenerbahçe, Alex ile pozisyonu değerlendiremezken, 34. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Alex'in ortasında, Selçuk kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan dakikalarında önemli gol pozisyonu olmadı ve ilk yarıyı Fenerbahçe 3-0 önde kapadı.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, 3-0'lık skoru korumayı başardı. Samsunspor ise sarı lacivertli takımın kalesinde bir kaç pozisyon haricinde tehlikeli olamadı.

90 dakikanın ardından Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılma başarısı gösterdi ve kupada çeyrek finale yükseldi.

Tribünlerde kadınlar ve çocuklar yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'ye verdiği 2 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı sadece kadınlar ve çocuklar izledi.

Fenerbahçe, Samsunspor ile yaptığı kupa maçıyla birlikte bu sezon 3. kez seyircisiz oynama cezası çekerken, Kadıköy'de tribünde sadece kadınlar ve çocuklar yer alabildi.

Ligin 3. haftasındaki Manisaspor ve 27. haftasında Sivasspor mücadelelerini, Kadıköy'de kadın ve çocuk izleyicilerin önemli ölçüde doldurduğu tribünler önünde oynayan sarı-lacivertli ekip, Samsunspor maçında kadın ve çocuk taraftarlardan aynı ilgiyi göremedi. Seyircisiz oynama cezasının dün akşam saatlerinde verilmesi, karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte başlaması, maça olan ilgiyi azalttı.

'Fenerbahçe yıkılmaz' pankartı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünlerinde ''Fenerbahçe Yıkılmaz'' pankartı yer aldı.

Türk Telekom kale arkası tribünün üst bölümüne serilen iki parça pankartta, bir kale resmi ile ''Fenerbahçe Yıkılmaz'' ifadesi yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma, vefat eden TFF Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Adana Şube Başkanı Ali Hoşfikirer için yapılan saygı duruşunun ardından başladı.