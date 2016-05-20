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Spor

Fenerbahçeliler, Boğaz Köprüsü'ne asılan Beşiktaş bayrağını yaktı!

Fenerbahçeli taraftarlar daha önce de köprüye asılan Galatasaray bayrağını yakmıştı

20 Mayıs 2016 14:39

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Boğaz Köprüsü'ne asılan bayrağı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yakıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Süper Lig'de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve geçtiğimiz akşam müthiş bir kutlama ile kupasını kaldıran Beşiktaş, 7 yıl sonra bu başarıyı elde etmenin tadını çıkardı.

Her sene şampiyon olan takımın bayrağı Boğaz Köprüsü'ne asılırken bu sene de siyah beyazlı ekibin bayrağı köprüdeki yerini almıştı. Ancak dün gece geç saatlerde köprüye giden bir grup Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş bayrağını meşalelerle yaktı.

Fenerbahçeli taraftarlar daha önce de köprüye asılan Galatasaray bayrağını yakmıştı

 

 

 
 

 

 
 
 

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