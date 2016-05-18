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Spor

Şampiyon Beşiktaş kupasına kavuştu

Şampiyonluk nedeniyle Vodafone Arena'da kutlama organizasyonu yapılırken, kupa seremonisi de burada gerçekleştirildi

20 Mayıs 2016 02:29

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Şampiyonluk nedeniyle Vodafone Arena'da kutlama organizasyonu yapılırken, kupa seremonisi de burada gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. Teknik heyet ile futbolculara, madalyaları ise TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu verdi.

Seremonide, aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün eski başkanı olan Yıldırım Demirören'in isminin anons edilmemesi dikkati çekti.

Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de platforma çıkarken, basın mensuplarına verilen görüntünün ardından siyah-beyazlı futbolcular, kupayla tribünleri gezerek şampiyonluğu kutladı.

 

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Beşiktaşşampiyonluk turuYıldırım DemirörenTFFFikret Orman
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