Fenerbahçeliler, Anıtkabir'e yürüdü

Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından "Türkiye İçin Adalet Fenerbahçe için adalet" sloganıyla düzenlenen Anıtkabir yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Türkiye genelindeki Fenerbahçe Dernekleri’nin yanı sıra “Vardiya Bizde” grubu, Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İsçi Parti İstanbul BŞB başkanı adayı Levent Kırca da yürüyüşe destek verdi.

Fenerbahçeliler, Aslanlı Yol’dan geçerek, Anıtkabir’e ulaştı. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan grup, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şeref defterini imzalamasının ardından dağıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar arasında Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar da yer aldı.

Aziz Yıldırım’ın şeref defterine yazdığı yazı şöyle:

“İtibar ve ittifaklarınıza mazhar olmuş, yegane ruhu Kuvai-Milliye olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı olarak heyecan ve gururla huzurunuzdayım.

İşgal altındaki bir ülkeyi çağdaş, demokratik bir cumhuriyet haline getiren irade ve devrimlerinize sahip çıkmak konusundaki kararlılığımız ve mücadelemiz tamdır.

İstikbalde dahi bir gün yurdun tüm toprakları işgal edilmiş, tüm tershanelerine girilmiş, bütün kaleleri zapt edilmiş ve bütün ordulara dağıtılmış olsa da istiklal ve cumhuriyeti müdafa mecburiyetinde kaldığımız da dahili ve harici beddahlara karşı içinde bulunacağımız vaziyet çok namüsait bir vaziyette tezahür etmiş olsa da; "Rahat Uyu Atam. Yolun Yolumuz. Andın Andımız olacaktır."

Söz veriyorum ki devrimlerinizi ve ilkelerinizi unutturmak isteyen karanlıkların yüzünde yanan son bir ışık kalacaksa o Fenerbahçe olacaktır.

Ve muhtaç olduğumuz yegane kudret yolunuzda akmak için 1 dakika bile tereddüt etmeyecek olan damarlarımızdaki asil kanımızdır."