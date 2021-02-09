Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş ile Sertaç Komsuoğlu, başsavcı Şaban Yılmaz'a isminin yazılı olduğu futbol ve basketbol takımı formalarını hediye etti.

Formaların numaraları ise Yılmaz'ın memleketi Rize'nin ve görev yaptığı İstanbul'un plakaları 53 ve 34 oldu.