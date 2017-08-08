Fenerbahçeli yöneticilerden Madrid seferi

Uzun süredir forvet transferi için Lucas Perez'le ilgilendiği bilinen sarı-lacivertlilerde, yöneticilerden Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya oyuncu ve menajeriyle görüşmek için Madrid'e gitti.

NTVSpor'un haberine göre; şu an as forvetlerinden yalnızca Robin van Persie oynayabilecek durumda olan Fenerbahçe, Lucas Perez'i ikna etmek için çalışma yürütecek.

Fenerbahçe'nin forvet alternatifleri arasında Lucas Lima, Moussa Sow ve listeye son olarak dahil olan Fiorentina oyuncusu Khouma Babacar bulunuyor.