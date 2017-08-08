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Spor

Fenerbahçeli yöneticilerden Madrid seferi

Sarı-lacivertlilerde halihazırda oynayabilir durumda olan tek as forvet Robin van Persie

08 Ağustos 2017 12:48

Uzun süredir forvet transferi için Lucas Perez'le ilgilendiği bilinen sarı-lacivertlilerde, yöneticilerden Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya oyuncu ve menajeriyle görüşmek için Madrid'e gitti.

NTVSpor'un haberine göre; şu an as forvetlerinden yalnızca Robin van Persie oynayabilecek durumda olan Fenerbahçe, Lucas Perez'i ikna etmek için çalışma yürütecek.

Fenerbahçe'nin forvet alternatifleri arasında Lucas LimaMoussa Sow ve listeye son olarak dahil olan Fiorentina oyuncusu Khouma Babacar bulunuyor.

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