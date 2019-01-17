T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli yöneticilerden bakanlık ziyaretleri

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu

17 Ocak 2019 18:27

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'a ziyarette bulundu.
Fenerbahçe ve ülke sporunun konuşulduğu ziyaretlerin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, üç bakana da isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.
Ziyaretlere Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Burak Kızılhan ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın da katıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başkanı Ali Koç Başkan Vekili SemihYönetim KuruluGençlikSpor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukBakanı Murat KurumFenerbahçeAli KoçZiyaretlere Yönetim KuruluSertaç Komsuoğlu TurhanOkan Burak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24