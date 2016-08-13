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Spor

Fenerbahçeli yöneticiden 'Kocaman' tweet

Sarı lacivertlilerde teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, yönetici İsfendiyar Zülfikari, attığı tweetle gönlünden geçen ismin Aykut Kocaman olduğunu belli etti

13 Ağustos 2016 22:48

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Portekiz'e gitmesinin ardından sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktör için arayışlarını fitilini resmi olarak yakmış oldu. Sarı-lacivertli camia, yeni teknik adamın kim olacağını beklerken yönetim cephesinde çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Nisan ayında "Aykut Kocaman, ben varken bu kulüpte çalışamaz" sözü hala hafızalarda tazeliğini korurken, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanlarından İsfendiyar Zülfikari, yeni teknik adamın Aykut Kocaman olması yönünde bir paylaşımda bulundu.

İsfendiyar Zülfikari, "Gönlümde Kocaman bir Sevgi var Sarı Lacivertli renklere!!" şeklinde tweet atarkeni sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deneyimli teknik adamın gelmesi, bir bölümü ise gelmemesi yönünde görüş belirtti.

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Aykut KocamanFenerbahçeTweetİsfendiyar Zülfikari
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