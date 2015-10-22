Fenerbahçeli Volkan: Furkan'ın daha çok hatası var

Son dönemde maçlarda sergilediği agresif tavırları nedeniyle eleştirilen Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Kayserispor maçında futbolcu Furkan Özçal’la yaşadığı gerginlik hakkında konuştu. Demirel, "Furkan'ın daha çok hatası var" dedi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; önceki akşam Cihangir’deki Adana İl Sınırı adlı restoranda görüntülenen Demirel, söz konusu tartışmada Özçal’ın hatalı olduğunu öne sürdü: “Ben sahada, maç içinde öyleyim. Dışarıda ise asla hırçın değilim, sakinim. Ancak Furkan benden yaşça küçük ve o olayda onun hatası daha çok.”

Kayserispor ile Fenerbahçe maçının son anlarında Volkan Demirel ile Furkan Özçal’ın çarpışması sonucu, aralarında gerginlik yaşanmıştı.

"Meğer benim hayranımmış"

Volkan Demirel, mekânda karşılaştığı Nilgün Belgün’le fotoğraf çektirdi. Belgün, o kareyi “Meğer Volkan, benimhayranımmış” notuyla Instagram’da paylaştı.