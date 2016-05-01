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Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı

Karşılaşma, Trabzon'da hakeme yapılan saldırı nedeniyle 2 dakika geç başlatıldı

01 Mayıs 2016 23:20

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi taraftarlar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni anayasada laiklik olmalıdır” sözlerine tepki göstererek “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganı attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; karşılaşma, Trabzon'da hakeme yapılan saldırı nedeniyle 2 dakika geç başladı. Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Trabzon kümeye" diye bağırdılar. 

 

"Terörü lanetliyoruz" pankartı


Öte yandan Fenerbahçe takımı karşılaşmaya siyah bir zemin üzerine terörü lanetliyoruz pankartı ile çıktılar. Pankart, tribünlerden büyük alkış aldı.

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