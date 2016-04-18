Fenerbahçeli taraftarlar Robin van Persie'yi ıslıkladı, eşi gözyaşlarına boğuldu

Hafta içerisinde Galatasaray'a karşı alınan 0-0'lık beraberlikle şampiyonluk yolunda büyük yara alınması, Fenerbahçeli taraftarların tepsine neden oldu. sabrını taşırdı. Fenerbahçeli oyuncular sahaya ayak bastıkları andan itibaren tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Islıklananların başında Robin van Persie ve Luis Nani gibi dünya yıldızları geliyordu. Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie, tepkilerin sonu gelmeyince gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk düdükle birlikte protestoların dozu daha da arttı, Van Persie ayağına gelen her topta tepki aldı. Ülker Stadyumu'nda ortaya çıkan bu tablo Robin van Persie'nin eşi Bouchra van Persie'yi de hayli üzdü. Maç öncesi sosyal medya hesabından, "Hava da güzel. Maça hazırız" mesajı yazarak locadan fotoğraf paylaşan Bouchra van Persie'nin dakikalar ilerledikçe morali daha da bozuldu.

Bouchra van Persie, tepkilerin sonu gelmeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Van Persie'nin eşini teselli etmek ise locada yer alan misafirlerine kaldı.