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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım'ı 'diktatör' diye karşıladılar

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantepspor'la oynanacak maç için şehre indiğinde protesto gösterileriyle karşılandı

13 Şubat 2015 21:11

Fenerbahçe'nin ekip hafta sonu oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için Gaziantep'e indiğinde yönetime, muhalif taraftarların protestosuyla karşılaştı. Aziz Yıldırım'ın protestocu taraftarlara tepki gösterirken, bazı taraftarlar 'diktatör' diye bağırdı.

Fenerbahçe yönetimine muhalif taraftarlar, takım ve yöneticiler Gaziantep'e indiğinde yönetimi istifaya çağırdı. 

Bu protestoya Başkan Aziz Yıldırım sert tepki gösterdi. "Bilip bilmeden konuşmayın" diyerek taraftarlarla tartışan Yıldırım'ın parmağını taraftarlara doğru salladığı görüldü.

Hayli sinirlendiği görülen Yıldırım emniyet güçlerini de tepki gösterdi. Protestoyu yapan taraftarla bir süre daha konuşan Yıldırım, sonrasında takım otobüsüyle havaalanından ayrıldı.

 

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