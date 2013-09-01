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Spor

Fenerbahçeli Sow takımından ayrılıyor

Sow için ilk hamle ise Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan geldi

01 Eylül 2013 15:04

CAS kararı ile birlikte 2 sezon Avrupa’dan men cezası kesinleşen Fenerbahçe’den ilk kopan futbolcu Sow oluyor... Başkan Aziz Yıldırım’ın oyuncularla yaptığı toplantıda mutsuz olan varsa ayrılması için izin vereceğini belirtmesinin ardından takımın yıldızı Moussa Sow yönetime başvurarak gitmek istediğini bildirdi.

Aykut Kocaman’ın isteği doğrultusunda 3. sezon önce Lille’den 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen Senegalli, ortaya koyduğu performans ile geçtiğimiz sezon takımının UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.

2015-16 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi bulunan Sow için yabancı takımlar da F.Bahçe’nin kapısını çalmaya başladı. Fransa’da gol krallığı yaşayan ve ardından F.Bahçe’ye gelen Sow için ilk hamle ise Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan geldi.

Ada’da zor günler yaşayan İngiliz ekibi yetkilileri İstanbul’a gelerek F.Bahçe yönetimine bir teklifte bulundu. Kiralık olarak Sow’u isteyen C.Palace’ğın teklifini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli yönetim, transfer döneminin bitimine kadar yeni teklifleri de bekleyecek.

Ersun Yanal ile hafta içinde toplantı yapan ve hocasından savunmaya gelmediği için eleştiriler alan Sow’un bu durumuna takım arkadaşlarından da tepki geldiği ve bu yüzden Sivas maçı kadrosuna alınmadığı ortaya çıktı.

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