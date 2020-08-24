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Spor

Fenerbahçeli Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Koronavirüs'e yakalandı

Fenerbahçe, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu

24 Ağustos 2020 17:12

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Koronavirüs'e yakalandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.

Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.

Öte yandan Fenerbahçe bugün isim belirtmeden bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 

TIKLAYIN - Fenerbahçe'de bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

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