Fenerbahçeli Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Koronavirüs'e yakalandı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Koronavirüs'e yakalandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
Öte yandan Fenerbahçe bugün isim belirtmeden bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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