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Spor

Fenerbahçeli Şener, Artvin'de balık avlıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- FENERBAHÇELİ Şener Özbayraklı, tatilini memleketi Arvin’de ailesiyle birlikte geçiriyor

09 Haziran 2018 17:14

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- FENERBAHÇELİ Şener Özbayraklı, tatilini memleketi Arvin’de ailesiyle birlikte geçiriyor.

Fenerbahçe’de forma giyen ve A Milli takımda da görev yapan sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı, A milli takımın Rusya ile oynadığı özel maçın ardından sezonun da sona ermesiyle  tatil için memleketi Artvin’e geldi. Borçka ilçesi Balcı köyünde ailesinin yanına gelen Şener’in, akrabalarıyla birlikte iki gündür burada vakit geçirdiği öğrenildi. Şener, giydiği lastik ayakkabılarla derede balık avına da çıktı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. 

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