-FENERBAHÇELİ ''RAMBO' POLİSİN SİLAHINI ÇALDI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe'nin ''Rambo'' lakaplı fanatik taraftarı O.G'nin, Kadıköy'de bir polis memurunun silahını çalarak kaçtığı iddia edildi. Kadıköy'de bulunan AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı önünde nöbet bekleyen bir polis memuru, MP5 marka silahını kulübeye bıraktı. Polis memuru, kulübeye döndüğünde silahın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, silahın Fenerbahçe'nin ''Rambo'' lakaplı fanatik taraftarı O.G. tarafından alındığını tespit etti. Polis, O.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.