T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçeli Perotti: Sakatlığımla ilgili yalanlar söylendi, geri döneceğim

03 Mart 2021 15:57

Fenerbahçe'de forma giyen Diego Perotti, ocak ayında dizinden ameliyat oldu. Arjantinli futbolcu sakatlığı hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Radyo 947'ye konuşan Perotti, "Yaşım gereğince ameliyat olmama gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Perotti, yıldız futbolcularla yanyana top koşturduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi:

"Kariyerinin son döneminde Totti ile 1,5 yıl oynadım. Riquelme ile oynadım, Messi ile iletişim halindeyim. O, Diego Maradona ile tanışmamı sağladı. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

Son olarak 29 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

fenerbahçeperottitransfersakatlıksüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24