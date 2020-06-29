Fenerbahçeli Ozan Tufan, attığı golden sonra neden sinirlendiğini anlattı

90 ve 90+5'te attığı gollerle Fenerbahçe'yi Yeni Malatyaspor önünde adeta ipten alan Ozan Tufan, hem takımı hem kendisi ile ilgili itiraflarda bulundu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre gutbol kariyerinin hücum anlamında en verimli sezonunu yaşayan (5 gol – 5 asist) deneyimli oyuncu “Bu geri dönüşü 10 kişi kalan rakibimiz karşısında yapamasaydık bizim için utanç verici olurdu. Fenerbahçe bu durumda olmamalıydı. Sahaya çıktığı zaman çatır çatır oynayarak gollerini atmalı” dedi.

Ozan, “3. gole arkadaşlarım sevindiğinde, maçı bu duruma getirdiğimize sinirlendim” ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, kendi performansı için de “İlk devredeki Ozan ile şu andakini bir tutamayız. Kendimi iyi görmüyorum. Performansım 2 gol atmama rağmen beni tatmin etmedi. Pandemi dönemi bizi geriye attı. 8 numara oynuyorum, hem savunmaya hem hücuma yardımcı olmam isteniyor. Ancak pandemiden sonra bu çok zor oluyor” diye konuştu.