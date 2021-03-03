Fenerbahçeli oyunculardan Samatta'ya sürpriz

Fenerbahçe’de gol yollarında etkisiz kalan Mbawana Samatta için teknik heyet ve oyuncular harekete geçti. Oyuncular, Trabzon dönüşünde oyuncuyu uçakta alkışladı, yıldız oyuncuya “üçlü çektirme” tezahüratı anlatıldı.

Fenerbahçe’de bir süredir gol atamadığı için üzgün olan Mbawana Samatta’ya takım arkadaşlarından büyük destek olduğu ifade edildi.

Trabzonspor maçının dönüş yolunda, son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkış ve tezahüratlar ile karşılayarak sürpriz yaptı.

Yıldız oyuncuya “üçlü çektirme” tezahüratı anlatıldı. Samatta’nın da dahil olması ile coşkulu bir yolculuk yaşandı.

Samatta'nın bu sezonki performansı

Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan renklerine kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Mbwana Samatta, bu sezon ligde 19 maçta görev aldı. 10 maça 11'de başlayan Samatta, 4 gol kaydetti.