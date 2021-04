Fenerbahçeli Osayi Samuel: Çok çalışırsam, bir gün dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim

Fenerbahçeli Osayi-Samuel basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Mesut Özil'in sarı-lacivertliler'e transferinde rol oynadığını söyledi. Kariyeriyle ilgili konuşan Samuel, "Çok çalışırsam bir gün dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim" dedi.

Saumel, "Geleli çok uzun zaman olmadı. Bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum, çok mutluyum. İngiltere'den İstanbul'a geldim. Bu zamana kadar her şey iyi geçti. Bir kaç maç oynadım. Onlardan da keyif aldım. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Neden Fenerbahçe'yi seçtin?

"Ana neden sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'nun konuşmasıydı. Kendimi burada geliştirme şansım olduğunu söyledi. Ailemle de görüştüm. Genç bir oyuncuyum. Buraya gelip kendimi geliştirmek istedim. Menajerimle konuştuktan sonra da buraya geldim. Geliştirmen gereken noktalar hangileri? Genç bir oyuncuyum ve çok fazla geliştirmem gereken noktalarım var. Final kararları, gol atma ve gol şansı yaratma konusunda kendimi daha çok geliştirmeliyim. Hız konusunda, dribling konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ama oyuncu olarak herkes sizden fazlasını bekler. Taraftarlar, sizden gol atmak ve gol pozisyonu yaratmanızı beklerler, bu özelliklerimi geliştirmek istiyorum. Çok çalışıyorum. Kendimi bu noktalarda geliştirmeye çalışıyorum. Bunları geliştirdikten sonra kulüp de kazanım elde edecektir."

"Galatasaray maçı tutkuyu ortaya çıkardı"

"İlk maçımda girdiği ikili mücadelelerde buranın çok fazla fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm. Buradaki fiziksel rekabetleri görüyordum. Championship'e göre burası daha fiziksel olarak yüksek. Tempo biraz daha az ama daha teknik. Burada çok fazla tutku söz konusu. Özellikle Galatasaray maçından sonra insanların gerginliği, kızgınlığı buradaki tutkuyu çok daha fazla ortaya çıkardı."

Mesut Özil'le aynı takımda oynamanın onun futboluna olan etkisinden bahseden Samuel, "Genç bir oyuncuyum, kendisi Real Madrid'de de oynamış bir oyuncu. Onun geldiğini duyduğumda Fenerbahçe gelme konusunda güçlü bir neden oluşturdu. Mesut Özil'den de çok şey öğreniyorum. Her zaman gelişmeye açık bir oyuncuyum. Kendimi geliştirme adına ondan da bir çok şey öğreniyorum. Baskı futbolcu için her zaman var. Futbolcu iseniz bunu her yerde hissedersiniz. Ben bu baskıyı kendime güven kazandırmak için çalışıyorum. Kendimi bu anlamda taraftarların beklentilerini karşılamak adına göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir gün en iyilerden biri olabilirim"

"Kendime koyduğum bir limit yok. Her zaman temel hedefim kendimi hep geliştirmek. Son sezon kariyerimin en iyi sezonuydu. Bu şekilde devam edersem kendimi en üst noktaya çıkaribilirim. Fenerbahçe'de veya başka bir kulüpte, zayıf noktalarımı geliştirirsem, bu konu üstünde çok çalışırsam bir gün dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim."