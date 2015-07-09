Fenerbahçeli Nani konuştu: Bu kadarını da beklemiyordum

Fenerbahçe’nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı sezon öncesi kampta FB TV'nin sorularını yanıtlayan Luis Nani, taraftarın kendisine harika bir karşılama hazırladığını belirtti. Fenerbahçe taraftarı hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu ifade eden Portekizli futbolcu, "Gelmeden önce birçok insanın beni havaalanında karşılayacağını biliyordum. Çünkü taraftarın kulübüne ve futbolcusuna duyduğu aşkı daha önce duymuştum. Ancak bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Gerçekten geldiğimde şöyle bir baktım ve büyük bir şaşkınlık yaşadım. Gerçekten çok büyük bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Bu taraftara istediklerini, bana gösterdikleri ilginin karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Neden Nani?

Ufak yaşlarda kardeşinin kendisine "Nani" diye seslendiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Nani isminin bana takılma süreci, kardeşlerimden biriyle çocukluk dönemimde yaşadığım bir hikayeye dayanıyor diyebilirim. Kardeşlerimden biri bana bakma görevini üstlenmiş durumdaydı ve o çok sevgi dolu bir kardeş, ağabeydi. Bebekken bana hep sevgisini gösterirdi ve benle oynarken 'nani, nani nani' şeklinde seslenirdi. Bu şekilde seslenirken bu kaldı ve bir süre sonra baktım ki ailem de arkadaşlarım da bana 'Nani' demeye başladı" diye konuştu.

‘Alex Ferguson’a borçluyum’

Manchester United'in efsane teknik direktörü Alex Ferguson'un kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Nani, "Benim için bir baba gibiydi. Bana çok fazla şey öğretti, Sir Alex Ferguson. Tecrübelerimin çoğunu ben onun sayesinde kazandım. Kazandığım kupaların hemen hemen hepsini onun sayesindeydi. Bugün geldiğim noktayı, başarılarımı ona borçluyum diyebilirim. Daha ben gençken, futbolda adımları yeni yeni atmaya başlamışken bana fazlasıyla inandı" diye konuştu.

‘Esnekliğim Capoeira sayesinde’

Vücudunun esnekliğinin Capoeira sporu sayesinde olduğunu anlatan Nani, "Çocukluğumda Capoeira sporla ilgilendim. Böyle akrobatik hareketleri, böyle zıplamaları, taklaları öğrendim. Bu yüzden bu kadar esnek bir şekilde o gol kutlamalarını yapabiliyorum. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gol atarsam eğer, golden sonra her zaman böyle şeyler yapabilirim. Her golümden sonra o kutlamayı gerçekleştirebilirim. Çünkü, taraftarların da çok hoşuna gidecek ve onları mutlu edecek bir görüntü oluşacağını düşünüyorum" dedi.