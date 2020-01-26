Fenerbahçeli Muriç: Golümü depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum

Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç, Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından attığı golü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncusu Vedat Muriç maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu attığı golü ve alınan galibiyeti, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Miraç Can Dişçi'ye armağan etti.

‘Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız’

Dişçi'nin kendisini Malatya maçına beklediğini söyleyen Muriç, şunları söyledi:

"Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum."