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Spor

Fenerbahçeli Mehmet Ekici: "Galibiyeti taraftarlara armağan ediyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Beşiktaş maçı sonrasında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu

24 Eylül 2017 02:38

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Beşiktaş maçı sonrasında Fenerbahçe Televizyonu\'na açıklamalarda bulundu.
\"Şampiyon olmak istiyorsak böyle maçları kazanmamız gerek\" diyen milli oyuncu, \"Uzun bir aradan sonra böyle maça çıkmak güzel oldu. Kazanmamız daha da iyi oldu. Hocalarımı, takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı  tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftaralara armağan ediyoruz. Önümüzde uzun bir periyot var. Bizim için önemli maçtı. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları kazanmalıyız.  Stat atmosferi de çok güzeldi. Anlatmak zor. Sahada onu yaşamanız gerek. Bu atmosferin içinde takım parçası olmak gurur verici. Takım olarak hepimiz emek veriyoruz. Birbirimize uyum sağlıyoruz. Daha iyi olacağız\" dedi. 

İSTANBUL / DHA

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