Fenerbahçeli Mame Thiam'a Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam'ı Başakşehir transfer etmek istiyor.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sarı-lacivertlilerde santrfor hattında Papiss Cisse, Samatta ve Mame Thiam gelecek sezonun kadro planlamasında yer almıyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, geçen sezon yaz transferde döneminde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Medipol Başakşehir, Thiam'ı transfer listesine ekledi.nSenegalli oyuncu için daha önce gündeme eski takımı Kasımpaşa'da da gelmişti.

34 maçta 8 gol, 6 asist

Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta görev alırken 8 gol ile 6 asist yaptı.

Mame Thiam kimdir?

Fenerbahçe takımında forvet pozisyonunda görev yapan Senegalli futbolcu Mame Baba Thiam, 9 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. 18 Ağustos 2020'de 3 yıllık anlaşma ile Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu.