Fenerbahçeli Lube Ayar'dan Şenol Güneş paylaşımı

Fenerbahçeli gazeteci Lube Ayar, olaylı derbi sonrası sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Yaşananları senaryo olarak gören Ayar, Şenol Güneş'in kafasına atılan dikişin gerçek olmadığını savundu.

İşte Lube Ayar'ın paylaşımı:

Ayar, Twitter'da yaptığı bu paylaşımın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bak Şenol Hoca.. Herhangi bir sebeple takımını sahadan çekme hakkın var.. (ki ben yıllardır bunu kendi takımından bekleyen bir taraftarım) Ama başına koltuk isabet etmediyse ve yaran da yoksa kafana dikiş attırman manipülasyondur ve buna hakkın yok!"